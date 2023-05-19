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13:46, 19 мая 2023Россия

Трое российских детей неделю просидели взаперти с собакой и питались кормом

В Хабаровске трое детей неделю просидели в запертой квартире с собакой и питались кормом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Хабаровске трое детей, которых мать оставила одних, неделю просидели с собакой в запертой квартире и ели корм. Об этом рассказала местная жительница, пишет KP.RU.

Женщина сообщила, что увидела трех детей, которые сидят на подоконнике второго этажа. Они рассказали, что их мать уехала неделю назад и вся еда, которую она им оставила, закончилась. После этого россиянка решила передать им пищу через окно.

Местная жительница обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вместе с матерью детей пришли в квартиру, где были трое детей шести, девяти и семи лет.

«Собака тряслась и выпила чуть ли не тазик воды. Видимо, дети не сообразили налить ей водички. Сами ребятишки… Девочка спала на подоконнике, она лежала вся бледная, и хозяйка квартиры подумала, что она, может, не жива. Дети все грязные просто. Неделю они находились одни в квартире с собакой», — рассказала женщина.

После случившегося детей забрали в приют, а собаке нашли передержку. Сама мать утверждает, что ее не было в квартире один день, так как она поехала ремонтировать машину. В Следственном комитете (СК) сообщили, что по факту произошедшего начата проверка.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области россиянка заперла девятилетнюю дочь в квартире, где девочка провела семь дней.

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Анастасия Шейкина
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