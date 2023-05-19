В США озвучили тактику Украины после подрыва ЗРК Patriot ракетой «Кинжал»

Express: Украина будет перемещать ЗРК Patriot после подрыва комплекса ракетой «Кинжал»

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет перемещать американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot после подрыва одного из них гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом в интервью британской Express сообщил высокопоставленный чиновник США.

«Украинским военным, возможно, придется начать перемещать эти установки, чтобы снизить вероятность того, что они пострадают от российских ударов в будущем», — озвучил он возможную тактику ВСУ.

Чиновник ожидает, что Вашингтон и его европейские союзники в ближайшее время отправят больше ЗРК Patriot на Украину.

Ранее Минобороны России заявило, что один из американских ЗРК Patriot был поражен гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Представители ВСУ в свою очередь заявляли, что комплекс не пострадал. 19 мая официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный ЗРК Patriot вернулся в строй после ремонта.