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19:45, 19 мая 2023Мир

В США озвучили тактику Украины после подрыва ЗРК Patriot ракетой «Кинжал»

Express: Украина будет перемещать ЗРК Patriot после подрыва комплекса ракетой «Кинжал»

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет перемещать американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot после подрыва одного из них гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом в интервью британской Express сообщил высокопоставленный чиновник США.

«Украинским военным, возможно, придется начать перемещать эти установки, чтобы снизить вероятность того, что они пострадают от российских ударов в будущем», — озвучил он возможную тактику ВСУ.

Чиновник ожидает, что Вашингтон и его европейские союзники в ближайшее время отправят больше ЗРК Patriot на Украину.

Ранее Минобороны России заявило, что один из американских ЗРК Patriot был поражен гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Представители ВСУ в свою очередь заявляли, что комплекс не пострадал. 19 мая официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный ЗРК Patriot вернулся в строй после ремонта.

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Семен Александров
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