Американская велосипедистка бросила спорт из-за поражения от трансгендера

Американская велосипедистка Ханна Аренсман бросила спорт из-за поражения от трансгендера

Американская велосипедистка Ханна Аренсман заявила, что бросила спорт из-за поражения трансгендеру. Ее слова приводит The Telegraph.

Спортсменка посчитала, что появление трансгендеров в женских соревнованиях привело к нечестной борьбе. По ее мнению, она будет проигрывать, как бы усердно ни тренировалась. «Руководящие органы, которые должны были установить правила с самого начала, должны это понимать. Те самые люди, которые должны защищать наш спорт, этого не делают», — подчеркнула Аренсман.

Аренсман является 35-кратной чемпионкой США. В декабре 2022 года она проиграла трансгендеру Остин Киллипс в женской элитной категории на национальном первенстве по велокроссу.

Международный олимпийский комитет в 2015 году ввел правило относительно трансгендеров. Согласно ему, любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение.