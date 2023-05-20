Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске

Беженцы из Артемовска: украинские полицейские задерживали людей за чтение российских СМИ

В Артемовске украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей за чтение российских СМИ и соцсетей. Об этом РИА Новости рассказала беженка Мария.

Она пожаловалась на бесчинства украинских силовиков. По ее словам, они проверяли документы и телефоны, а одного мужчину увели куда-то, жестко заломав ему руки за спину.

Женщина говорит, что жители Артемовска читали российскую прессу, но скрывали это от украинских властей. «Сразу все удаляешь. Потому что боишься. Телефон проверяли все время. Карманы, телефоны. Независимо — женщина это, мужчина», — признается Мария.