Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 20 мая 2023Бывший СССР

Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске

Беженцы из Артемовска: украинские полицейские задерживали людей за чтение российских СМИ

Фото: РИА Новости

В Артемовске украинские полицейские и военные задерживали и забирали людей за чтение российских СМИ и соцсетей. Об этом РИА Новости рассказала беженка Мария.

Она пожаловалась на бесчинства украинских силовиков. По ее словам, они проверяли документы и телефоны, а одного мужчину увели куда-то, жестко заломав ему руки за спину.

Женщина говорит, что жители Артемовска читали российскую прессу, но скрывали это от украинских властей. «Сразу все удаляешь. Потому что боишься. Телефон проверяли все время. Карманы, телефоны. Независимо — женщина это, мужчина», — признается Мария.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российские силы взяли под контроль Артемовск
Беженцы рассказали о бесчинствах украинских полицейских в Артемовске
Страны «Большой семерки» обратились к Ирану из-за России
На Украине анонсировали встречу в формате «Рамштайн»
Раскрыт самый странный стереотип о русских женщинах в Китае
Байден попросил журналистов умолкнуть после шквала вопросов о дефолте в США
Лавров заявил об исчерпании западного трека во внешней политике России
Стало известно о встрече Шольца и Зеленского на полях саммита G7
В Пекине выразили протест после заявления G7 по Китаю
Лавров заявил о начале практической дедолларизации мировой экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.