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04:40, 20 мая 2023Мир

США с союзниками начали обсуждение по вопросу укрепления ВВС Украины

Белый дом: США и союзники по G7 начали обсуждение темы укрепления украинских ВВС

Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты и их союзники по «Большой семерке» (G7) начали дискуссии по вопросам укрепления Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины», — заявил он. Представитель Белого дома отметил, что по мере обучения украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 будет решаться вопрос о том, кто поставит Киеву данные самолеты и в каком количестве.

Ранее стало известно, что Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Договоренность была достигнута по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с нидерландским коллегой Марком Рютте.

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Марина Совина
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