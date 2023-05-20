США с союзниками начали обсуждение по вопросу укрепления ВВС Украины

Белый дом: США и союзники по G7 начали обсуждение темы укрепления украинских ВВС

Соединенные Штаты и их союзники по «Большой семерке» (G7) начали дискуссии по вопросам укрепления Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины», — заявил он. Представитель Белого дома отметил, что по мере обучения украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 будет решаться вопрос о том, кто поставит Киеву данные самолеты и в каком количестве.

Ранее стало известно, что Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Договоренность была достигнута по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с нидерландским коллегой Марком Рютте.