Соцсети захлестнула волна мемов о войне древних русов с ящерами. Откуда они взялись?

В соцсетях начали набирать популярность мемы о войне древних русов с ящерами

В социальных сетях набирают популярность мемы, посвященные вымышленному конфликту древних русов с ящерами. В них прославляют подвиги жителей выдуманной древнерусской империи во время войны с инопланетными рептилиями-захватчиками. Подобные ролики набирают сотни тысяч просмотров на YouTube, а их фанаты с удовольствием обсуждают заговор ящеров, дружбу русов с динозаврами и другие абсурдистские теории.

13 лет назад был в Киеве по рабочим делам, заезжал в Киевский палеонтологический музей имени Тиранослава Мудрого. (…) Экскурсовод рассказывала про киевскую стоянку, про то, что в те времена это была самая крупная стоянка во всем мире, и даже показывала фотографии первого славянского диноцирка, фотографии детишек, улыбающихся кривляющимся динозаврам. Вот что-что, а все-таки связь рептилий и наших предков не подменишь, вся правда вскроется, а ящерский заговор будет осужден Пользователь YouTube под ником задумчивый мальчик

«Слава роду и слава подвигу предков»

В конце апреля — начале мая в соцсети «ВКонтакте» завирусились видео под названием «Великие подвиги древних русов в войне с ящерами». В нем рассказывается о событиях вымышленной войны жителей Древней Руси с рептилоидами, например, о «Битве на чудоводских полях» или «Обороне атомного реактора Гипербореи».

Откуда взялись утверждения о конфликте людей с рептилоидами? Рептилоиды — вымышленные рептилии внеземного происхождения, которые способны принимать облик человека. Автором идеи о существовании рептилоидов стал английский конспиролог Дэвид Айк. В 1990-х годах он выдвинул теорию о том, что человечеством тайно управляют внеземные существа. По его утверждению, рептилоиды прибыли на Землю в начале становления человеческой цивилизации и с того момента установили контроль над людьми. По словам Айка, все вооруженные конфликты и другие катастрофы, которые происходят на планете, — дело рук этих внеземных существ. В качестве подтверждения своей теории Айк приводит тот факт, что некоторые персонажи из древних мифов внешне похожи на рептилий. Конспиролог полагает, что многие крупные деятели, например, члены королевской семьи Великобритании и некоторые президенты США, одновременно имеют ДНК рептилоида и ДНК человека. Теория заговора о рептилиях, управляющих человечеством, является сегодня одной из самых популярных. Конспирологи, подхватившие теорию Айка, также придумали способы распознать рептилоидов среди людей. Считается, что эти внеземные существа очень умны, увлекаются наукой и космосом. Помимо этого, они не демонстрируют эмпатию и не способны любить. Человекоподобных рептилий сегодня можно встретить в научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах. Также они стали главными героями интернет-мемов. Пользователи в шутку причисляют к рептилоидам главу корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга, миллиардера Джорджа Сороса и певца Джастина Бибера.

Эти видео, как правило, представляют собой слайд-шоу из изображений древних славян, языческих богов и ящеров, сопровождаемые энергичной электронной музыкой. Многие ролики содержат фрагменты из популярных онлайн-игр, например, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Некоторые видео заканчиваются фразой «Слава роду и слава подвигу предков».

Также популярностью у пользователей соцсетей пользуются шуточные картинки с древними русами и рептилоидами. На них жители древнерусской империи изображены как могучие и отважные воины, а ящеры — как слабые и трусливые противники.

В некоторых текстах любители подобных мемов в красках описывают вымышленные подвиги героев древнерусской империи. Так, например, в посте, опубликованном в сообществе «Философия древних русов», повествуется о том, как древние русы, возглавляемые князем Святославом Ясное Око, смогли отбить атаку рептилоидов в VI веке.

17 мая 562 года состоялось второе нашествие ящеров на Империю Древних русов, что развязало «Вторую священную войну против ящеров». Ящеры послали в Святоград своего разведчика, который устроил там погром среди мирного населения, после чего в город вошли вражеские войска. Святослав Ясное Око созвал свою дружину, разбил врага и прославился по всей Руси своим славянским прострелом через сундук Сообщество «Философия древних русов» в соцсети «ВКонтакте»

Разоблачения идеологии ящеров

Своей популярностью мемы про войну древних русов с коварными рептилоидами во многом обязаны YouTube-аккаунту «Профессор Багиров», который публикует сатирические видео, сделанные в стиле псевдонаучных лекций. В описании канала указано, что Алексей Багиров является кандидатом исторических наук и имеет четыре высших образования исторического факультета МГУ.

Я занимаюсь разоблачением ящерской идеологии и подробным разбором факта подмены исторических событий. Также иногда разбираю задания ОГЭ и ЕГЭ и учу подрастающее поколение правильно реагировать на попытку фальсификации истории рептилоидским сообществом. Ученью — свет! Алексей Багиров профессор

В первых двух роликах, опубликованных в конце марта 2023 года, Багиров читает лекцию о дружбе древних русов с динозаврами. В частности, он утверждает, что динозавры приняли веру жителей Древней Руси и стали помогать взрослым охотиться на мамонтов и отбивать монгольские орды, а детям — добираться до приходских школ.

Крылатая рептилия птеродактиль взяла себе гордое имя Тирадамир после смены веры. Доброе крылатое существо быстро покорило сердце маленьких русов и стало одним из символов любви динозавров к ребятишкам. Малыши летали в приходские школы на занятия, сидя на спинах у этих прекрасных созданий Алексей Багиров профессор

Еще одно видео профессора Багирова посвящено математике, которую он называет лженаукой и инструментом влияния ящеров на людей. Там же он дает собственную расшифровку единиц измерения. Например, за сантиметром, по словам Багирова, скрывается фраза «С Антихристом умертвим русов», а за дециметром — «Децентрализуем и умертвим русов».

Один из роликов Багирова, в котором рассказывается о том, как евреев заманили в Троянского коня с помощью одного шекеля, был дважды заблокирован на YouTube. Сервис объяснил такую меру тем, что в ролике содержатся призывы к унижению и оскорблению группы лиц. «У рептилоидов праздник!» — прокомментировал лжепрофессор решение платформы.

«Профессор» не согласился с этим решением. «Что, по мнению YouTube, является дискриминацией? (...) Пересказ истории про то, что весь Израиль перебрался в Троянского коня как только узнал, что в нем лежит один шекель, — это, например, дискриминация?» — спросил он у подписчиков

«Это нужно на уроках истории показывать»

В комментариях к роликам многие пользователи в шутку благодарят Багирова за то, что он «раскрывает им правду» об истории России. «Вот это нужно на уроках истории показывать, а не всякую чушь», «Мне раскрыли глаза. Как много мы до сих пор не знаем о нашем мире и о наших истоках», «Спасибо, что раскрываете лживую систему ящеров, тут все истина, а остальное — ящерские учения», «Один из немногих историков, который не боится говорить правду! Уважение ему и почет!» — шутят зрители.

Сегодня на YouTubе-канал Багирова подписано 54,4 тысячи пользователей, а его ролики набирают около 200 тысяч просмотров каждый. Также у него есть канал в Telegram и страница во «ВКонтакте», за которыми следят 18,2 тысячи и 9,9 тысячи человек соответственно. В TikTok же видео с хештегом #русыпротивящеров набрали почти пять миллионов просмотров.

Мемы, вдохновленные идеями Багирова, распространились по многим крупным развлекательным страницам во «ВКонтакте» и появились в таких сообществах, как «Виктор Корнеплод» (84 тысячи подписчиков), «Доисторические мемы» (43 тысячи подписчиков) и «Славянский постмодерн» (9,2 тысячи подписчиков).

«Счет древних русов»

В ролике, где Багиров «разоблачает» математику, он упоминает лжеученого, кандидата технических наук Юрия Рыбникова, которого называет своим коллегой. Рыбников прославился в 2015 году после того, как в эфире телеканала «Первый образовательный» заявил, что школьникам преподают «фальшивую» математику и что первыми в истории счет придумали древние русы.

Ноль, целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, пудовичок, медячок, серебрячок, золотничок, девятичок, десятичок — такой был счет у древних русов по утверждению Рыбникова

После съемок Рыбников стал объектом многочисленных шуток и пародий в сети. Пользователи, отталкиваясь от «счета древних русов», придумали «счет древних шизов». От оригинального счета он отличался тем, что содержал корни слов, относящихся к обсценной лексике: «ноль, целковый, чекушка, порнушка, пердушка, засирушка, жучок, мудачок, *** на воротничок, дурачок».

Доцент, кандидат технических наук Юрий Рыбников, чьи работы не признаются научным сообществом Кадр: Laurynas Ananka / YouTube

Новую волну популярности Рыбников пережил весной 2021 года, когда в сети распространился ролик, где он говорит фразу «это база». Выражение стало мемом: пользователи начали его использовать по отношению к абсурдным теориям, например: «Земля плоская — это база» или «Умножения не существует. Его придумали, внедрили в школьную программу и заставили нас в него поверить. Все для того, чтобы мы забыли счет древних русов. Это база».

