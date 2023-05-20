Shot: в Белгородской области российские пограничники посадили и уничтожили украинский дрон

В Белгородской области российские пограничники обезвредили украинский беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дрон пересек государственную границу и пролетел внутрь страны 600 метров, после чего был замечен Погранслужбой ФСБ. При помощи электронного ружья российские силовики посадили беспилотник рядом с селом Лозовая Рудка Борисовского района, после чего уничтожили накладным зарядом.

Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее 20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поле возле села Шамино работники сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ нашли снаряд от ракеты «Ураган». Саперы обезвредили его на месте после эвакуации жителей близлежащих домов на безопасное расстояние.