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13:28, 20 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о гибели командира батальона «Эдельвейса»

Российские силы ликвидировали комбата бригады ВСУ, отдававшего приказы на обстрелы ЛНР

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военнослужащие ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Головатюка. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам офицера, бригада «Эдельвейс» участвовала в боях в Донбассе еще с 2015 года. При этом Марочко негативно охарактеризовал погибшего Головатюка, заявив, что он «вобрал в себя все негативные моменты, связанные с национализмом и радикализмом».

«Ликвидация Головатюка — это лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий [РФ], а именно это денацификация и демилитаризация Украины», — сказал Марочко.

19 мая Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что российские военные уничтожили штаб с офицерами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

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Варвара Кошечкина
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