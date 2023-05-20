Названы особенности готовящихся к передаче Украине истребителей F-16

Полковник запаса Кошкин: российские модели истребителей лучше американских F-16

Российские модели истребителей неоднократно побеждали в тренировочных дуэлях американские F-16, сообщил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал особенности готовящихся к передаче Украине истребителей.

Ранее стало известно, что США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков управлением американскими самолетами. Чиновник добавил, что сейчас США перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».

«Это уже устарелая модель, но сама платформа весьма надежная и в какой-то степени перспективная в плане модернизации. Сам по себе F-16 — это целевой истребитель. У него есть консоли, на которые можно крепить ракеты, в том числе и дальнобойные», — сообщил Кошкин.

Сила его в том, что вся разведывательная информация о небе и о маршруте полета находится под контролем Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

Военный эксперт объяснил, что в замкнутой цепи F-16 находятся средства разведки, уничтожения цели и контроля за уничтожением цели. Человек только настраивает эту систему, а работает она самостоятельно, добавил он.

«К тому же надо учитывать, что эта модель довольно активно закупалась на рынках вооружения. Поэтому F-16 распространены по всему миру если не как основной истребитель, то весьма закупаемый в свое время у США в силу разных обстоятельств», — рассказал полковник запаса.

У нас модели лучше. И в тренировочных дуэлях наши модели всегда выигрывали Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

Также Кошкин отметил, что на сегодняшний день США хотели бы в значительной степени утилизировать F-16, для того чтобы их заменить.

«Так что здесь работают еще и тенденции закономерности рынка», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о необходимости получить от Запада истребители F-16. При этом он признавал, что перспектива положительного решения данного вопроса является такой же сложной, как и консолидация европейских стран относительно вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак позднее рассказал, что Киев хочет получить от западных союзников около 40-50 истребителей F-16. По его словам, такое число истребителей необходимо, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи «для защиты своего неба», поскольку сейчас украинским военным «нечем остановить» российские самолеты.