В России высказались о значимости присутствия Зеленского на саммите G7

Депутат Чепа: заявление Макрона об изменении правил игры на Украине — пустые слова

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об изменении правил игры на Украине из-за присутствия президента республики Владимира Зеленского на саммите G7 — это пустые слова. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о значимости присутствия лидера Украины на саммите «Большой семерки» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент Франции заявил, что присутствие украинского лидера на саммите G7 «может изменить правила игры» для конфликта на Украине. Макрон сообщил, что у Зеленского есть «уникальная возможность поговорить с лидерами G7», которые намерены и дальше поддерживать Украину и ее народ.

«Зеленский постоянно встречается по очереди с западными представителями. А позиция G7 определяется в первую очередь позицией США, которая на сегодняшний день неизменна. Потому что проигрыш Америки в этом конфликте — это окончательное разрушение гегемонии США», — заявил Чепа.

Зеленский — это пешка в руках США Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» на саммите в Хиросиме отказались от любых попыток урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. По данным Corriere della Sera, G7 приняла линию Вашингтона, сформулированную в координации с Зеленским, и будет отклонять любую попытку начать переговорный процесс, будь то при посредничестве Китая или Ватикана.