Россиянина задержали за выстрелы из игрушечного пистолета в спортклубе

В Красноярске задержали мужчину, стрелявшего из игрушечного пистолета в спортклубе

В Красноярске оперативники уголовного розыска задержали мужчину, который стрелял в спортклубе из игрушечного пистолета. Об этом сообщили в региональном МВД.

Ранее стало известно, что в одном из спортзалов на Ярыгинской набережной неизвестный подошел к администратору фитнес-клуба и два раза выстрелил в воздух. Мужчина потребовал отдать ему деньги, после чего скрылся.

Уточняется, что оперативники установили личность россиянина и задержали его за полчаса. Задержанный — молодой человек 2005 года рождения, проживающий в краевом центре. «Он пояснил, что хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным», — заявили в МВД.

Теперь правоохранители решают вопрос о квалификации действий задержанного.

Ранее сообщалось, что в одну из московских поликлиник ворвался мужчина с гранатой. Мотивы злоумышленника не уточнялись, его задержали.