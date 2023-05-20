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15:02, 20 мая 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за выстрелы из игрушечного пистолета в спортклубе

В Красноярске задержали мужчину, стрелявшего из игрушечного пистолета в спортклубе

Фото: sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске оперативники уголовного розыска задержали мужчину, который стрелял в спортклубе из игрушечного пистолета. Об этом сообщили в региональном МВД.

Ранее стало известно, что в одном из спортзалов на Ярыгинской набережной неизвестный подошел к администратору фитнес-клуба и два раза выстрелил в воздух. Мужчина потребовал отдать ему деньги, после чего скрылся.

Уточняется, что оперативники установили личность россиянина и задержали его за полчаса. Задержанный — молодой человек 2005 года рождения, проживающий в краевом центре. «Он пояснил, что хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным», — заявили в МВД.

Теперь правоохранители решают вопрос о квалификации действий задержанного.

Ранее сообщалось, что в одну из московских поликлиник ворвался мужчина с гранатой. Мотивы злоумышленника не уточнялись, его задержали.

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Полина Матюхина
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