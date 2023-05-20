Россиянин раскрыл цель сожжения Корана по указанию СБУ

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде заявил, что сделал это для разжигания розни

Задержанный за сожжение Корана житель Волгограда признался, что выполнил задание Службы безопасности Украины (СБУ), целью которого было разжигание розни «между крестьянами и мусульманами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По словам россиянина, он приобрел священное писание по указанию СБУ и сжег его у городской мечети. Свои действия он снимал на мобильный телефон для дальнейшей отправки сотрудникам украинских спецслужб.

«Я это делал с целью разжигания религиозной розни между крестьянами и мусульманами Волгоградской области», — признался мужчина. Он также указал, что сотрудники ФСБ вышли на него через один из Telegram-каналов.

Накануне Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против россиянина, подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде по указанию спецслужб Украины. Дело возбуждено по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Ролик с сожжением Корана появился в соцсетях вечером 19 мая. На кадрах неизвестный держит в руках священную книгу, позади него виднеется здание, напоминающее мечеть на улице Поворинской в Ворошиловском районе.