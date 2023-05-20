В Краматорске произошли взрывы

В подконтрольном Украине Краматорске произошел взрыв, объявлен режим воздушной тревоги

В подконтрольном Украине Краматорске произошли взрывы. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Было слышно несколько взрывов, говорится в сообщении.

Воздушная тревога была объявлена в регионах на востоке Украины.

Ранее 20 мая основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью взяли под контроль Артемовск (украинское название города — Бахмут). Он уточнил, что операция по взятию города длилась 224 дня.

Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.