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17:53, 20 мая 2023Бывший СССР

В Краматорске произошли взрывы

В подконтрольном Украине Краматорске произошел взрыв, объявлен режим воздушной тревоги
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В подконтрольном Украине Краматорске произошли взрывы. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Было слышно несколько взрывов, говорится в сообщении.

Воздушная тревога была объявлена в регионах на востоке Украины.

Ранее 20 мая основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью взяли под контроль Артемовск (украинское название города — Бахмут). Он уточнил, что операция по взятию города длилась 224 дня.

Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.

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Любовь Ширижик
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