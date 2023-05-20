Власти российского города приняли меры после скандала с песней Верки Сердючки

Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами из-за скандала с песней Сердючки

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с местными караоке-клубами из-за скандала с песней Верки Сердючки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краснодарскую администрацию.

Городские власти держат на контроле ситуацию с исполнением песни с текстом «Ще не вмерла Україна» в заведении «Ля Мажор». Мэр поручил принять меры, чтобы вообще исключить возможность подобных инцидентов.

Это строчка из государственного гимна Украины, которая используется в графическом материале бригады «Азов», запрещенной и признанной террористической организацией в России.

19 мая сообщалось, что сотрудники регионального управления МВД проводят проверку после того, как посетители караоке-клуба «Ля Мажор» пели и танцевали под песню Верки Сердючки (настоящее имя исполнителя — Андрей Данилко). Работники краснодарского караоке отметили, что не знают, как песня Сердючки оказалась в трек-листе.