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18:25, 20 мая 2023Россия

Власти российского города приняли меры после скандала с песней Верки Сердючки

Мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами из-за скандала с песней Сердючки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с местными караоке-клубами из-за скандала с песней Верки Сердючки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краснодарскую администрацию.

Городские власти держат на контроле ситуацию с исполнением песни с текстом «Ще не вмерла Україна» в заведении «Ля Мажор». Мэр поручил принять меры, чтобы вообще исключить возможность подобных инцидентов.

Это строчка из государственного гимна Украины, которая используется в графическом материале бригады «Азов», запрещенной и признанной террористической организацией в России.

19 мая сообщалось, что сотрудники регионального управления МВД проводят проверку после того, как посетители караоке-клуба «Ля Мажор» пели и танцевали под песню Верки Сердючки (настоящее имя исполнителя — Андрей Данилко). Работники краснодарского караоке отметили, что не знают, как песня Сердючки оказалась в трек-листе.

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Любовь Ширижик
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