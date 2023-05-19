Танец россиян в караоке-клубе под «Ще не вмерла Україна» заинтересовал МВД

Shot: в Краснодаре полиция проверяет видео из караоке, где гости станцевали под Сердючку

В Краснодаре гости караоке-клуба «Ля Мажор» станцевали под песню «Ще не вмерла Україна» Верки Сердючки (настоящее имя исполнителя — Андрей Данилко). Попавшее в сеть видео их развлечений заинтересовало сотрудников регионального управления МВД. Кадры с танцем опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся ролике видно, как группа молодых россиян веселится под украинскую песню. Парень и девушка поют хит, а другая посетительница танцует и машет руками.

Работники краснодарского караоке отметили, что не знают, как песня Сердючки оказалась в трек-листе. Правоохранители организовали проверку.

В феврале сообщалось, что в Липецкой области прошел праздник, на котором дети веселились с аниматорами в костюмах Хагги Вагги под песни Сердючки. Позже менеджер заведения пообещала разобраться в ситуации.

До этого жительница Крыма устроила дискотеку под музыку Сердючки. Она объяснила, что случайно выбрала песню и не хотела никого обидеть. Крымчанка принесла извинения.