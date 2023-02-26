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15:39, 26 февраля 2023Россия

На детском празднике в России включили «Ще не вмерла Україна»

Shot: в Липецкой области дети веселились с Хагги Вагги под песни Верки Сердючки

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Липецкой области прошел праздник, на котором дети веселились с аниматорами в костюмах Хагги Вагги под песни Верки Сердючки. Об этом сообщает сообщил Telegram-канал Shot.

Веселая тусовка состоялась в городе Грязи в кафе «Виктория». За проведение мероприятия отвечала местная компания «Праздник детства». Организаторы с фантазией подошли к написанию сценария, выбрав в качестве музыкального сопровождения песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Україна» («Не погибла еще Украина») и нарядив аниматоров в костюме игрушки-страшилки Хагги Вагги.

Менеджер компании в ответ на запрос журналистов сообщила, что в ситуации будут разбираться, добавив, что бессмертия Украине не желают.

Ранее сообщалось, что игрушки Хагги Вагги сняли с продажи после обнаружения в них опасного химического вещества. До этого замглавы Роскачества Елена Саратцева рассказывала, что игрушки содержат опасный для здоровья фенол, однако не наносят вреда психике детей.

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Вера Владзиевская
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