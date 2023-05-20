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12:42, 20 мая 2023Россия

Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли около 535 военнослужащих на всех направлениях

Фото: Efrem Lukatsky / AP

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 535 военных на всех направлениях боевых действий. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Так, на донецком направлении Украина потеряла до 210 бойцов, на артемовском тактическом — более 95, на краснолиманском — более 60, на южнодонецком и запорожском — до 85, на херсонском — более 30, на купянском — до 55.

В оборонном ведомстве также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одну управляемую авиационную бомбу GBU-32, произведенную в США.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что потери украинской стороны за апрель составили более 15 тысяч человек. Министр сообщил, что российские военнослужащие уже получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику.

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Анастасия Шейкина
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