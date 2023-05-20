В Совфеде указали на безразличие арабских стран к мнению США

Пушков: приглашением Асада на саммит ЛАГ арабские страны показали, что США им не указ

Член Совета Федерации России Алексей Пушков указал на безразличие арабских стран к мнению США в своем Telegram. По его словам, в частности, свидетельством этого стал визит президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ).

Сенатор отметил, что американская администрация не хочет менять отношения к руководству Сирии. «Но этот случай, когда мнение США остается их собственным мнением и имеет не слишком много веса за пределами западного мира. Саудовская Аравия, некогда злейший враг Асада, принимает его в Эр-Рияде в рамках саммита ЛАГ», — написал он.

Пушков подчеркнул, что приглашение Асада на саммит противоречит позиции Вашингтона, который считает, что Сирия «не заслужила возвращения в Лигу арабских государств». «Но арабские страны показали, что способны сами решить этот вопрос. США им здесь не указ», — заключил политик.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл обратил внимание на то, что Башар Асад проигнорировал речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании ЛАГ. Во время выступления украинского лидера он снял наушники для перевода.