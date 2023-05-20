Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:19, 20 мая 2023Россия

В Совфеде указали на безразличие арабских стран к мнению США

Пушков: приглашением Асада на саммит ЛАГ арабские страны показали, что США им не указ
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Автор: Павел Бедняков / РИА Новости

Член Совета Федерации России Алексей Пушков указал на безразличие арабских стран к мнению США в своем Telegram. По его словам, в частности, свидетельством этого стал визит президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ).

Сенатор отметил, что американская администрация не хочет менять отношения к руководству Сирии. «Но этот случай, когда мнение США остается их собственным мнением и имеет не слишком много веса за пределами западного мира. Саудовская Аравия, некогда злейший враг Асада, принимает его в Эр-Рияде в рамках саммита ЛАГ», — написал он.

Пушков подчеркнул, что приглашение Асада на саммит противоречит позиции Вашингтона, который считает, что Сирия «не заслужила возвращения в Лигу арабских государств». «Но арабские страны показали, что способны сами решить этот вопрос. США им здесь не указ», — заключил политик.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл обратил внимание на то, что Башар Асад проигнорировал речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании ЛАГ. Во время выступления украинского лидера он снял наушники для перевода.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал противников России недоумками с неоколониальными идеями. Политэмигрантам он посоветовал пить пиво
G7 задумала бороться с экономическим принуждением
Полина Гагарина раскрыла отношение к размеру своей груди
Правительство Грузии разрешило президенту отправиться на саммит ЕС
В США перечислили три причины не принимать Украину в НАТО
В Совфеде указали на безразличие арабских стран к мнению США
В Грузии усомнились во вступлении страны в ЕС
Антонов назвал причину международного одиночества США
Серия взрывов прогремела в Киеве
Телефонные аферисты усовершенствовали свою схему с помощью видеосвязи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.