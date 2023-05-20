Асад проигнорировал речь Зеленского на заседании ЛАГ

Президент Сирии Асад снял наушник во время речи Владимира Зеленского на заседании ЛАГ

Президент Сирии Башар Асад снял наушник во время речи президента Украины Владимира Зеленского на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ). На это в своем Twitter обратил внимание американский журналист Джексон Хинкл.

«Асад снял наушники для перевода, как только Зеленский начал говорить о предполагаемых «военных преступлениях России» на сегодняшнем саммите ЛАГ», — написал Хинкл. Характеризуя сирийского лидера, журналист употребил слово based, которое является мемом в англоязычном сегменте сети означает поведение человека, не зависимого от чужого мнения или одобрения.