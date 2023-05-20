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00:40, 20 мая 2023Мир

Асад проигнорировал речь Зеленского на заседании ЛАГ

Президент Сирии Асад снял наушник во время речи Владимира Зеленского на заседании ЛАГ
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Президент Сирии Башар Асад снял наушник во время речи президента Украины Владимира Зеленского на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ). На это в своем Twitter обратил внимание американский журналист Джексон Хинкл.

«Асад снял наушники для перевода, как только Зеленский начал говорить о предполагаемых «военных преступлениях России» на сегодняшнем саммите ЛАГ», — написал Хинкл. Характеризуя сирийского лидера, журналист употребил слово based, которое является мемом в англоязычном сегменте сети означает поведение человека, не зависимого от чужого мнения или одобрения.

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Марина Совина
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