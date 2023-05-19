Саудовская Аравия объяснила приглашение Зеленского на саммит арабских государств

МИД Саудовской Аравии: Зеленский на саммите ЛАГ выразил позицию Киева о конфликте с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), чтобы он мог выразить точку зрения Киева на конфликт с Россией. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, сообщает Al Jazeera.

Он объяснил, что арабские страны придерживаются «позитивного нейтралитета» в отношении кризиса на Украине. При этом глава МИД выразил мнение, что единственный способ решения конфликта — диалог.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попытался пристыдить участников саммита ЛАГ. Он отметил, что среди участников саммита ЛАГ есть те, кто закрывает глаза на «аннексию» Крыма Россией.

19 мая украинский лидер прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Зеленский намерен обсудить с представителями арабских стран киевскую «формулу мира», чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа государств.