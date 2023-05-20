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06:01, 20 мая 2023Спорт

Воспитанник ЦСКА рассказал о тяжелых условиях жизни во время выступления в США

Воспитанник ЦСКА Скопинов заявил, что питался едой для бездомных, когда выступал в США

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

Воспитанник московского ЦСКА Максим Скопинов рассказал о тяжелых условиях жизни во время выступлений в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

18-летний футболист заявил, что жил в неотапливаемом доме, когда присоединился к «Солт-Лейк-Сити Брюинс», потому что игроки должны были сами оплачивать коммунальные услуги, однако ни у кого не было на это средств. «В десятиградусный мороз мы просто выживали: спали, накрывшись куртками, разводили костер на заднем дворе, чтобы хоть как-то прогреться», — сказал Скопинов, добавив, что тренер команды Марк Дэвис не придавал этому значения.

Спортсмен также пожаловался на проблемы с питанием в команде. «Питание нам, конечно, поставляли, как и положено при полной стипендии, но это был фудбанк. Еда для бездомных — та, что списывают в магазинах», — сказал Скопинов. Он отметил высокий уровень клуба и комфортные условия тренировок, однако пояснил, что из-за разногласий с тренером и отсутствия перспектив решил покинуть команду.

Скопинов — воспитанник «Динамо» и ЦСКА. Летом 2022-го года он переехал в США, поступил в колледж SLCC в Солт-Лейк-Сити и пополнил его футбольную команду.

Андрей Стрельцов
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