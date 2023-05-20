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11:55, 20 мая 2023Мир

Захарова отреагировала на требование к Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Захарова: Зеленскому некогда извиняться за Волынскую резню, он не закончил донбасскую

Фото: Globallookpress.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому некогда извиняться перед Польшей за Волынскую резню, так как он не закончил резню в Донбассе. Об этом, реагируя на требование Варшавы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Польша потребовала от Зеленского извиниться за Волынскую резню. Ему некогда — он еще донбасскую не закончил», — написала она.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина ранее заявил, что Украина до сих пор не принесла извинения Варшаве за Волынскую резню и поэтому Зеленский должен взять на себя больше ответственности и сделать это. По его мнению, от украинской стороны до сих пор прозвучало недостаточно извинений, хотя Польша взяла на себя ответственность за преступления против украинцев.

Волынская резня произошла в 1942–1943 годах на территории Западной Украины, когда по приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. По оценкам польских властей, от рук украинских националистов погибло порядка 100 тысяч человек.

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Анастасия Шейкина
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