Бывший офицер заявил об успехах обороны Украины благодаря советскому вооружению

The Guardian: успехи Украины в обороне в большей степени основаны на советском вооружении

Успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обороне в большей степени основаны на бывшем советском вооружении. Об этом заявил бывший офицер Фрэнк Ледвидж, который служил на Балканах, в Ираке и Афганистане, в колонке The Guardian.

«Техника НАТО дополнила, но не вытеснила эту (советскую — прим. "Ленты.ру") технику. Поскольку неумолимая сила истощения повлияет на существующий комплект советского вооружения, потребность в новом и более совершенном вооружении в больших количествах будет расти», — поделился мнением Ледвидж.

Он рассказал, что в сентябре прошлого года командующий украинскими войсками Валерий Залужный запросил не менее 300 танков у Запада, но получил их меньше 100. По мнению экс-военного, Киеву Запад передает технику разовым образом и в небольших объемах — если Европа хочет победы Украины, то нужно пересмотреть механизмы ее оснащения вооружением.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО примет многолетнюю программу вооружения Украины на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года. Он уточнил, что поддержка будет направлена на обеспечение полного перехода Украины с доктрин и вооружений советского образца на западные.

