В США перечислили три причины не принимать Украину в НАТО

Американский военный аналитик Джон Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО

Принятие Украины в НАТО следует отложить по ряду причин. Об этом в журнале Foreign Policy рассказал Джон Дени, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США и внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета.

Эксперт считает, что присоединение Киева к альянсу сорвет процесс политического урегулирования конфликта и убедит Москву в правильности своего курса. Также такой шаг подорвет принципы военного блока, учитывая «уровень демократических основ на Украине и ее приверженности западным ценностям».

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал призыв экс-госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в военный блок НАТО. Медведев объяснил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только не будет способствовать укреплению безопасности, но и может привести к прямому конфликту НАТО с Россией.

17 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что немедленное вступление Киева в состав альянса НАТО является невозможным, пока продолжается конфликт на Украине. Он уточнил, что считает главной задачей Украины создать в стране постконфликтную устойчивость.