Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:58, 20 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

5.ua: в Днепропетровской области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

В Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «5.ua» в своем Telegram-канале.

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога. Сигнал раздался в 21:07 по местному времени.

Ранее воздушная тревога объявлялась сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, позднее она была отменена. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ночью 20 мая в Киеве произошло более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, сработала система противовоздушной обороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия взяла под контроль Артемовск спустя 224 дня кровопролитных боев. Как это изменит ход СВО?
В ВОЗ призвали отказаться от сахарозаменителей при похудении
В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России
Стало известно о взрывах в Днепропетровской области
Стало известно о сотрудничестве подозреваемого в сожжении Корана с СБУ
Раскрыты адреса последних милицейских «стаканов» в Москве
В Госдуме назвали военные грузы стран НАТО на Украине законными целями России
Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США
Подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде задержали
Анфиса Чехова дала совет желающим отказаться от добавленного сахара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.