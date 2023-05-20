Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

5.ua: в Днепропетровской области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «5.ua» в своем Telegram-канале.

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога. Сигнал раздался в 21:07 по местному времени.

Ранее воздушная тревога объявлялась сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, позднее она была отменена. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ночью 20 мая в Киеве произошло более 10 взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога. По словам очевидцев, сработала система противовоздушной обороны.