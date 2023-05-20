Борьба Байдена с зонтом попала на видео

Борьба Байдена с зонтом под проливным доджем в Японии попала на видео

Прилетевший в Японию на саммит «Большой семерки» (G7) президент США «боролся» с зонтом. Этот момент попал на видео, которое быстро распространилось по сети и стало вирусным. Ролик, вырезанный из трансляции телеканала C-SPAN, опубликовал в своем Twitter-аккаунте Республиканский национальный комитет (RNC).

На кадрах видно, как глава государства спускается под сильным дождем по трапу самолета, при этом пытаясь раскрыть большой черный зонт. Попытки успехом не увенчались.

У трапа Байдена поприветствовали представители принимающей стороны, между ними завязался разговор, но зонт так и остался нераскрытым. Несколько человек заметили, что высокопоставленный гость промокает насквозь, подняли над ним зонты. Спустя время американский президент все же смог воспользоваться своим.

«Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождем», — подписал RNC размещенный ролик. Видео было ретвитнуто более сотни раз.

Ранее стало известно, что Джо Байден не станет извиняться за бомбардировку японской Хиросимы по время саммита G7. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.