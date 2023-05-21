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19:41, 21 мая 2023Мир

Клинтон заявила о конце Украины в случае победы Трампа на выборах

Экс-госсекретарь Клинтон: если Трамп победит на выборах 2024 года, Украине придет конец

Фото: Niall Carson / Reuters

Если экс-лидер Дональд Трамп победит на выборах в президенты США в 2024 году, Украине наступит конец. Такое мнение выразила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью изданию Financial Times.

«Послушайте, Трамп был подарком, который одаривал таких людей, как [председатель КНР] Си [Цзиньпин] и [президент России Владимир] Путин», — подчеркнула Клинтон. Как указывает FT, она критикует человека, который победил ее на выборах 2016 года.

Клинтон также назвала Трампа влюбленным в автократов и заявила, что его переизбрание в приведет к развалу демократии и даже выходу США из НАТО.

Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США в прошлом году и объявил о своем участии в будущих выборах. Впрочем, пока не ясно, будет ли он одним из кандидатов в президенты. Нынешний президент Джо Байден уже подал заявку и примет участие в гонке.

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Виктория Кондратьева
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