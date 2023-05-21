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20:55, 21 мая 2023Бывший СССР

Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых вооружений

Президент Украины Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых вооружений

Фото: Louise Delmotte / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассказал, что украинский коллега Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых «нелетальных вооружений», и Сеул «внимательно рассмотрит перечень». Об этом пишет РИА Новости.

Юн Сок Ель не уточнил, собирается ли Сеул предоставить Украине помощь вооружениями. При этом он пообещал, что изучит перечень.

Юн Сок Ель и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лично на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Сам южнокорейский лидер говорил, что будет готов изменить свою политику в отношении поставок оружия Киеву при условии «усиления российских атак на мирных жителей».

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Виктория Кондратьева
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