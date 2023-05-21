Блиновская вышла в сеть и попросила денег на адвоката

Блогерша Елена Блиновская попросила у подписчиков в Telegram денег на адвоката

В Telegram-канале блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской, которая попала под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, появилась просьба помочь оплатить услуги адвоката и выплатить налоги.

«Я не имею права сдаться! Но я, прежде всего, девочка, и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги...» — говорится в записи, обращенной к подписчикам. Блогерша также оставила реквизиты своего помощника.

Блиновской при этом запретили выходить в интернет. После появления первых сообщений в ее Telegram-канале Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку в отношении блогерши на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Если выяснится, что автор марафонов сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.