Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:15, 21 мая 2023Интернет и СМИ

Блиновская вышла в сеть и попросила денег на адвоката

Блогерша Елена Блиновская попросила у подписчиков в Telegram денег на адвоката

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Telegram-канале блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской, которая попала под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, появилась просьба помочь оплатить услуги адвоката и выплатить налоги.

«Я не имею права сдаться! Но я, прежде всего, девочка, и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги...» — говорится в записи, обращенной к подписчикам. Блогерша также оставила реквизиты своего помощника.

Блиновской при этом запретили выходить в интернет. После появления первых сообщений в ее Telegram-канале Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала проверку в отношении блогерши на предмет возможного нарушения условий домашнего ареста. Если выяснится, что автор марафонов сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям
Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк
Анна Семенович раскрыла свои сексуальные предпочтения
В Подмосковье родители снимали порно с маленькими дочерьми ради денег
Стало известно о новом наказании «Ювентуса» по делу о финансовых махинациях
Байден порассуждал о влиянии истребителей F-16 на ситуацию с Артемовском
Байден отказался смягчать санкции против Китая ради улучшения отношений
Санду призвала жителей Молдавии объединиться ради вступления в Евросоюз
Главнокомандующий ВСУ появился в телеэфире впервые за несколько недель
В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО противника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.