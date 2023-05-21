Клинтон озвучила последствия победы Трампа на выборах

Клинтон: победа Трампа на выборах президента станет концом Украины и для демократии США

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства в 2024 году станет концом для Украины и для демократии в Штатах. В интервью газете Financial Times политик озвучила последствия избрания Трампа на высший государственный пост.

«Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины», — объяснила Клинтон.

Во время интервью политик также выразила свое мнение по поводу конфликта на Украине, дала комментарии насчет отношений между Вашингтоном и Пекином. Клинтон рассказала и о перспективах переизбрания действующего президента страны Джо Байдена.

В частности, экс-госсекретарь уточнила, что возраст Байдена — это «»вопрос«», который избиратели «имеют полное право рассмотреть» при принятии решения на выборах.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что он способен трижды победить на следующих президентских выборах. Также он назвал своего преемника на посту главы Белого дома Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности. В ноябре прошлого года Трамп официально объявил об участии в будущих президентских выборах.

