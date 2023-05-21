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10:41, 21 мая 2023Спорт

Ломаченко раскритиковал победившего его американского боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал победившего его американца Дэвина Хейни

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал абсолютного чемпиона мира американца Дэвина Хейни, победившего его на турнире в США. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Top Rank Boxing.

«До боя я думал, что он будет лучше, но сейчас — не знаю. Он хороший боец, но он не уровень P4P (сильнейший боксер вне зависимости от весовых категорий — прим. «Ленты.ру»)» — отметил Ломаченко. В команде спортсмена заявили, что подадут протест на результат поединка.

Украинец уступил Хейни единогласным решением судей. Бой прошел в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Таким образом, американец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), WBA Super и The Ring.

Всего в карьере 35-летний Ломаченко одержал 17 побед и потерпел три поражения. В активе 24-летнего Хейни 30 выигранных поединков и ни одного проигрыша.

Андрей Стрельцов
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