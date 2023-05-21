Ломаченко раскритиковал победившего его американского боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал победившего его американца Дэвина Хейни

Украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал абсолютного чемпиона мира американца Дэвина Хейни, победившего его на турнире в США. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Top Rank Boxing.

«До боя я думал, что он будет лучше, но сейчас — не знаю. Он хороший боец, но он не уровень P4P (сильнейший боксер вне зависимости от весовых категорий — прим. «Ленты.ру»)» — отметил Ломаченко. В команде спортсмена заявили, что подадут протест на результат поединка.

Украинец уступил Хейни единогласным решением судей. Бой прошел в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Таким образом, американец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), WBA Super и The Ring.

Всего в карьере 35-летний Ломаченко одержал 17 побед и потерпел три поражения. В активе 24-летнего Хейни 30 выигранных поединков и ни одного проигрыша.