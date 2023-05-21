Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 21 мая 2023Мир

Венгрия приготовилась к новому давлению со стороны ЕС из-за мер против России

Глава МИД Венгрии заявил о готовности страны к давлению ЕС по пакету санкций против России

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Венгрия заявила о готовности к давлению со стороны Евросоюза (ЕС) по новому, 11-му пакету санкций против России и военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе радиостанции Kossuth.

Он рассказал, что встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе запланирована на понедельник, 22 мая. Речь пойдет и об исключении венгерского банка OTP из списка «международных спонсоров войны». Сийярто считает, что от Венгрии будут требовать не делать исключение банка из украинского списка условием для переговоров по следующему пакету мер и для увеличения помощи Украине из Европейского фонда мира.

12 мая глава венгерского МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил с требованием в адрес Украины исключить банк ОТР из списка «международных спонсоров войны», в который Киев ранее включил его в связи с продолжением работы в России. Он назвал нахождение финансовой организации в данном перечне неприемлемым и подчеркнул, что деятельность крупнейшего банка страны полностью соответствует как национальным, так и международным законам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Зеленский пообещал не применять F-16 для продвижения на территорию России
Москвичам перечислили места обитания летучих мышей в городе
Венгрия приготовилась к новому давлению со стороны ЕС из-за мер против России
МИД России подвел итог саммита «Большой семерки» в Японии
Названо число участников митингов оппозиции в Молдавии
Кадыров заявил о подготовке Западом и Украиной терактов против него
Эксперты назвали пять упражнений из пилатеса для проработки мышц пресса
Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении Украины
Белгородский губернатор сообщил о новых обстрелах региона
Минюст предложил сослать сжегшего Коран в колонию мусульманского региона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.