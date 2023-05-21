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20:07, 21 мая 2023Ценности

Майли Сайрус отреагировала на свой конфуз с оголенной грудью в прямом эфире

Майли Сайрус пошутила о порванном топе, который едва не оголил ее грудь в прямом эфире

Фото: Guillermo Legaria / Getty Images / MC

Американская певица Майли Сайрус отреагировала на конфуз, когда она едва не оголила грудь в прямом эфире. Ролик на эту тему опубликован на YouTube-канале британской версии Vogue.

Поп-исполнительница, ставшая новой героиней обложки упомянутого журнала, рассказала фанатам о самых запоминающихся нарядах, которые она носила за многолетнюю карьеру. Знаменитость вспомнила о случае, когда в ходе выступления в декабре 2021 года у нее неожиданно порвался блестящий топ. При этом тогда Сайрус вышла на сцену без белья.

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«Мой наряд не продержался долго, потому что цепь на спине лопнула, я еле успела его поймать. Но что за живой концерт на телевидении без неожиданностей? Прямая трансляция — это как прогулка по канату. Все хотят видеть, как ты болтаешься, но не хотят, чтобы ты падала», — пошутила инфлюэнсер на видео.

Ранее в мае Сальма Хайек станцевала в банном халате и случайно оголила грудь на камеру. На размещенных кадрах телезвезда была запечатлена в махровом халате белого цвета, который несколько раз за танец сполз, тем самым оголив ее грудь.

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Майя Пономаренко
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