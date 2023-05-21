Минобороны отчиталось о действиях войск в Артемовске в день взятия города

МО сообщило об освобождении Артемовска и уничтожении моста для переброски подкреплений ВСУ

Минобороны России (МО РФ) рассказало о действиях войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) в день взятия города. Об этом ведомство отчиталось в своем Telegram-канале в воскресенье, 21 мая.

В министерстве сообщили о завершении освобождения города в результате наступательных действий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» совместно с артиллерией и авиацией Южной группировки войск.

Всего за прошедшие сутки на этом направлении было совершено шесть самолето-вылетов, а артиллерийские группировки выполнили 69 задач. Таким образом были нанесены поражения подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке, Богдановке и Красном в Донецкой народной Республике (ДНР). Также в Красном уничтожили склад боеприпасов и автомобильный мост, по которому велась переброска в Артемовск подкреплений ВСУ.

За сутки на направлении были ликвидированы 100 украинских военных и наемников, танк, машина пехоты, пять пикапов, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

О переходе Артемовска под контроль российских сил было объявлено 20 мая. Сначала об этом сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем информацию подтвердили в российском Минобороны.