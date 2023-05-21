Премьер Италии отменила поездку в Казахстан из-за наводнения

В Казахстане заявили, что премьер Италии Мелони отменила визит в Астану из-за наводнения

Поездка премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Астану не состоится из-за наводнений в итальянском регионе Эмилия-Романья. Об этом заявили в пресс-службе президента Казахстана.

Визит политика был запланирован на понедельник, 22 мая. В субботу она заявила, что досрочно покидает саммит «Большой семерки» в Хиросиме и возвращается на родину. В Италии она примет участие в решении проблем, связанных с ЧС в области Эмилия-Романья из-за сильнейших ливней и наводнений.

«По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится. Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони», — сказано в сообщении.

На днях на страну обрушилось мощное наводнение, вызванное штормами. По словам специалистов, страна уязвима перед климатическими бедствиями из-за своего расположения и геологического строения, из-за которого она подвергается наводнениям и оползням.

Также сообщалось, что в результате недавнего ЧС в Италии часть сельскохозяйственных компаний потеряли весь урожай. По оценке экспертов, ущерб посевам в регионе Эмилия-Романья достиг 1,5 миллиарда евро. Из-за стихии около десяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, из-за наводнения «Формула-1» отменила этап Гран-при Эмилии-Романьи. Организаторы заявили, что не хотят оказывать дополнительную нагрузку на местные экстренные службы.