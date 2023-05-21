МИД Турции прокомментировал обвинения кандидата в президенты в адрес России

Глава МИД Турции Чавушоглу: у Кылычдароглу нет доказательств вмешательства России в выборы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk прокомментировал обвинения кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, который рассказал, что Россия якобы вмешивается в процесс выборов в стране. Глава МИД подчеркнул, что заявление Кылычдароглу является голословным и у него нет никаких доказательств, подтверждающих сказанное.

«Господин Кылычдароглу стал угрожать России. Ошибочно вот так портить наши отношения с какой-либо страной. Я задал ему вопрос, есть ли у него доказательства, какой-то документ. Он ответил: "У меня сложилось такое впечатление"», — заявил Чавушоглу.

По его словам, человек, который стремится занять высший государственный пост, должен быть более серьезным. Министр подчеркнул, что власти страны не располагают сведениями, которые подтверждали бы подозрения о вмешательстве Москвы во внутренние дела Турции.

Ранее глава МВД Турции Cулейман Сойлу заявил, что власти Швеции пытаются вмешаться в президентские выборы в стране. По мнению министра, Стокгольм финансирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей.