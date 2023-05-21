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04:12, 21 мая 2023Интернет и СМИ

Главу МВД Британии привлекут к расследованию по делу о превышении скорости

Guardian: главу МВД Британии могут привлечь к расследованию по делу о превышении скорости
Суэлла Браверман

Суэлла Браверман. Фото: Ian Davidson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главу МВД Великобритании Суэллу Браверман могут привлечь к расследованию по делу о превышении скорости по требованию оппозиционных партий. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Лейбористы и либерал-демократы потребовали провести расследование событий советником премьер-министра по министерским интересам <...> Лори Магнусом», — сказано в сообщении.

Также журналисты указали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак должен будет поручить советнику по этике изучить обвинения, которые, по мнению лейбористов, могут нарушить кодекс министра.

Сама Суэлла Браверман уже обратилась к подчиненным и попросила организовать частный курс обучения вождения после получения штрафа за превышение скорости в июле 2022 года. Прохождение ряда мероприятий позволило бы министру избежать начисления штрафных баллов на свои права. Оппозиция назвала действия Браверман злоупотреблением своим положением.

Ранее издание The Times написало о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оскорблял своих подчиненных. Кроме того, политик нецензурно выражался о критиках внутри Консервативной партии, а также грубо отзывался о бывшем редакторе издания The Sunday Times.

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Марина Совина
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