Военный эксперт Литовкин: цель Запада и США — разорение России, а не победа Украины

Главная цель Запада и США — разорение России, а не победа Украины. Ее в разговоре с RT назвал военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

Литовкин указал, что именно из-за этого страны поставляют Киеву оружие порциями, а не в необходимых ей объемах.

«Они надеются, что в течение этой затяжной операции, которую они проводят против России, Россия разорится экономически, потеряет много людей и будет продолжаться ее шельмование на политической международной арене», — заявил он, добавив, что Западу и США «абсолютно плевать на Украину».

Так Литовник отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей долгосрочным проектом и сигналом для России о том, что Запад продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва будет учитывать в своих планах намерение Запада поставить Украине истребители F-16. Он указал, что западные страны продолжают эскалацию украинского конфликта, но это рискованно для них самих, а у Москвы есть необходимые средства для достижения поставленных целей.