Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 21 мая 2023Россия

Военный эксперт назвал целью Запада и США разорение России

Военный эксперт Литовкин: цель Запада и США — разорение России, а не победа Украины

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Главная цель Запада и США — разорение России, а не победа Украины. Ее в разговоре с RT назвал военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

Литовкин указал, что именно из-за этого страны поставляют Киеву оружие порциями, а не в необходимых ей объемах.

«Они надеются, что в течение этой затяжной операции, которую они проводят против России, Россия разорится экономически, потеряет много людей и будет продолжаться ее шельмование на политической международной арене», — заявил он, добавив, что Западу и США «абсолютно плевать на Украину».

Так Литовник отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей долгосрочным проектом и сигналом для России о том, что Запад продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва будет учитывать в своих планах намерение Запада поставить Украине истребители F-16. Он указал, что западные страны продолжают эскалацию украинского конфликта, но это рискованно для них самих, а у Москвы есть необходимые средства для достижения поставленных целей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям
Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк
Анна Семенович раскрыла свои сексуальные предпочтения
В Подмосковье родители снимали порно с маленькими дочерьми ради денег
Стало известно о новом наказании «Ювентуса» по делу о финансовых махинациях
Байден порассуждал о влиянии истребителей F-16 на ситуацию с Артемовском
Байден отказался смягчать санкции против Китая ради улучшения отношений
Санду призвала жителей Молдавии объединиться ради вступления в Евросоюз
Главнокомандующий ВСУ появился в телеэфире впервые за несколько недель
В России создали уникальное устройство для обмана систем ПВО противника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.