Девять человек погибли в давке на футбольном матче в Сальвадоре

Не менее девяти человек погибли в давке на футбольном матче в Сальвадоре

Не менее девяти человек погибли в давке на стадионе «Кускатлан» во время футбольного матча клубов «Альянс» и ФАС в Сальвадоре. Об этом сообщает Associated Press.

Пострадавшие болельщики госпитализированы в ближайшие больницы, по меньшей мере двое из них находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что давка на стадионе возникла, когда группа фанатов попыталась прорваться на трибуны, обнаружив, что их билеты фальшивые. Матч был остановлен.

Директор Национальной полиции страны подтвердил перепродажу электронных билетов перед игрой и пообещал начать расследование произошедшего.

Осенью на стадионе в Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 127 человек, еще 180 получили ранения. По словам главного инспектора полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта, болельщики проигравшей стороны после матча вышли на поле, в свою очередь сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. После этого началась давка.