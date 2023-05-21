Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:55, 21 мая 2023Россия

Медведев прибыл в Ханой для переговоров с руководством Вьетнама

Медведев прибыл с визитом во Вьетнам, где проведет серию переговоров с руководством страны

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл с визитом во Вьетнам, где проведет серию переговоров с руководством страны. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры пройдут в понедельник, 22 мая. Целью Медведева будут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.

Кроме того, политик возложит венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

Ранее Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в Артемовск (украинское название города — Бахмут) после сообщений о взятии города российскими силами. Он ответил на прошлогоднее сообщение Маска, в котором бизнесмен интересовался, как у России обстоят дела в Артемовске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
США не выступили против ударов Украины по Крыму
В США предложили план урегулирования конфликта на Украине
В подмосковной квартире нашли боевую гранату
Медведев прибыл в Ханой для переговоров с руководством Вьетнама
Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Пожившая в Китае россиянка раскрыла тонкости межполового общения у китайцев
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Захару Прилепину начали проводить реабилитацию
Посол Украины в Польше удалил пост об извинениях за Волынскую резню
В Китае запретили продукцию американского производителя чипов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.