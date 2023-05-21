Медведев прибыл в Ханой для переговоров с руководством Вьетнама

Медведев прибыл с визитом во Вьетнам, где проведет серию переговоров с руководством страны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл с визитом во Вьетнам, где проведет серию переговоров с руководством страны. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры пройдут в понедельник, 22 мая. Целью Медведева будут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.

Кроме того, политик возложит венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

Ранее Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска в Артемовск (украинское название города — Бахмут) после сообщений о взятии города российскими силами. Он ответил на прошлогоднее сообщение Маска, в котором бизнесмен интересовался, как у России обстоят дела в Артемовске.