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03:33, 21 мая 2023Россия

На российской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов поезда

МЧС: на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

Фото: Soroush Zargar / Unsplash

На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сход произошел на перегоне Куэнга — Приисковая, движение по нему временно приостановлено, говорится в сообщении ведомства. Пострадавших нет, угрозы экологии не выявлено.

В МЧС добавили, что пассажирский поезд №1 ВладивостокМосква задержан. Также ожидается задержка пассажирского поезда, следующего по маршруту из Новосибирска во Владивосток. Отменено движение электричек из Чернышевска в Шилку и обратно.

Несколько восстановительных поездов направлены для ликвидации происшествия.

18 мая сообщалось о взрыве на железной дороге в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем . Предварительно, сработало взрывное устройство, которое было заложено под железнодорожное полотно. В результате с рельсов сошли 11 вагонов, пять из них перевернулись, и еще один разорвало.

Марина Совина
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