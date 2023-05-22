Умер сыгравший в фильмах Marvel актер Рэй Стивенсон

Сыгравший в фильмах Marvel актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии

Сыгравший в фильмах про бога Тора студии Marvel британский актер Рэй Стивенсон скончался во время съемок в Италии, пишет газета La Repubblica.

Как уточнило издание, в субботу, 20 мая, артист почувствовал себя плохо и лег в больницу на острове Искья, расположенном в Тирренском море. Там он участвовал в съемках фильма. За несколько дней в клинике его состояние не улучшилось. Стивенсон скончался в возрасте 59 лет 22 мая. Точная причина смерти актера пока не раскрывается.

Актер известен зрителям по ролям легионера Тита Пуллона в сериале «Рим» и Вольштагга в фильмах Marvel о Торе. Кроме того, он исполнял роли в сериалах «Викинги», «Декстер», «Медичи», фильмах «Дивергент», «Книга Илая», «Ирландец».

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