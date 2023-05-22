Подрыв российскими полицейскими оставленных ВСУ боеприпасов попал на видео

В Херсонской области полицейские подорвали около 100 оставленных ВСУ боеприпасов

В Херсонской области полицейские подорвали около 100 оставленных ВСУ боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в километре от Чаплинки силовики нашли 95 головных взрывателей, две боевые части реактивной системы залпового огня «Град», два снаряда калибра 152 миллиметров и десять — калибра 30 миллиметров.

Правоохранители обезвредили опасные находки накладным зарядом тротила. Это попало на видео.

Отмечается, что сотрудники МВД продолжают обследовать территорию и искать оружие и боеприпасы ВСУ.

Ранее стало известно, что в Луганской народной Республике (ЛНР) полицейские нашли тайник с гранатометом, тротиловыми шашками и 600 патронами.