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10:29, 22 мая 2023Силовые структуры

Подрыв российскими полицейскими оставленных ВСУ боеприпасов попал на видео

В Херсонской области полицейские подорвали около 100 оставленных ВСУ боеприпасов

Кадр: ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские подорвали около 100 оставленных ВСУ боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в километре от Чаплинки силовики нашли 95 головных взрывателей, две боевые части реактивной системы залпового огня «Град», два снаряда калибра 152 миллиметров и десять — калибра 30 миллиметров.

Правоохранители обезвредили опасные находки накладным зарядом тротила. Это попало на видео.

Отмечается, что сотрудники МВД продолжают обследовать территорию и искать оружие и боеприпасы ВСУ.

Ранее стало известно, что в Луганской народной Республике (ЛНР) полицейские нашли тайник с гранатометом, тротиловыми шашками и 600 патронами.

Екатерина Власова
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