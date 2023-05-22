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15:20, 22 мая 2023Из жизни

Смычок за 2,3 миллиона рублей сломался во время концерта скрипача

В Великобритании смычок за 24 тысячи фунтов сломался во время концерта скрипача

В Великобритании 38-летний американский скрипач Стефан Джекив продолжил выступать после того, как во время концерта у него сломался смычок стоимостью 24 тысячи фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

10 мая музыкант исполнял скрипичный концерт Рейнгольда Глиэра в английском графстве Дорсет вместе с Борнмутским симфоническим оркестром, когда у него внезапно сломался смычок. Джекив удивился, однако уже через несколько секунд взял новый смычок и продолжил играть. «Сначала я не совсем понял, что произошло, потому что такого со мной еще никогда не случалось», — признался он. Джекив добавил, что деревянные трости смычков ломаются очень редко. А самая частая поломка — разрыв конского волоса.

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Сломавшийся смычок был изготовлен французским мастером Франсуа Николя Вуарэном в XIX веке. Джекив играл им 20 лет. По словам скрипача, играть новым смычком было крайне непривычно. «Это как если бы вы вдруг надели чужие ботинки, а потом отправились на пробежку. Это все еще обувь, но она тебе не совсем подходит и ощущается как чужая», — описал ощущения он. Музыкант добавил, что будет помнить этот концерт до конца жизни из-за случившегося.

Исполнительный директор Борнмутского симфонического оркестра Дуги Скарф назвал произошедшее «невероятным зрелищем». «Несмотря на то что произошло поистине драматичное событие, он собрался и, не говоря ни слова, продолжил выступление и необычайно хорошо сыграл в таких обстоятельствах. Это было необыкновенно», — заявил он.

Причина поломки смычка неизвестна. Он ремонтируется и в скором времени вернется к владельцу.

Ранее сообщалось, что в США посетительница концерта классической музыки помешала другим слушателям своими криками. По мнению одной из слушательниц, причиной этого был оргазм, который испытала женщина.

Алиса Удовик
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