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09:40, 22 мая 2023Силовые структуры

Братьев-спортсменов и их друга задержали за избиение и ограбление россиян

В Перми братьев-спортсменов и их друга задержали по делу о грабеже и вымогательстве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми двоих родных братьев-спортсменов и их 18-летнего друга задержали по делу о грабеже и вымогательстве. Об этом в понедельник, 22 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, фигуранты похитили у подростка телефон, а также напали около торгово-развлекательного комплекса на двух прохожих. Одного из них молодые люди избили, а второго насильно усадили в машину и увезли в свою квартиру, где под угрозы расправы стали требовать деньги. Сообщники похитили одежду потерпевшего на сумму в десять тысяч рублей, которую впоследствии продали, а деньги потратили.

Сообщается, что 18-летний фигурант имеет судимость. Его и старшего брата арестовали, младшему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что в Красноярске против россиянина, стрелявшего из игрушечного пистолета в спортзале, возбудили дело о разбое.

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Илона Палей
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