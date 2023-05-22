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09:11, 22 мая 2023Силовые структуры

Стрелявшего из игрушечного пистолета в спортзале россиянина обвинили в разбое

В Красноярске возбудили дело в отношении жителя, стрелявшего из игрушечного пистолета

Кадр: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который в спортзале наставил игрушечный пистолет на администратора. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.

Молодого человека обвинили в разбое. Он наставил игрушечный пистолет на администратора фитнес-клуба и сделал несколько выстрелов в воздух. Фигурант потребовал от сотрудницы выдать ему деньги, а когда та исполнила приказание, скрылся. По словам россиянина, так он решил пошутить.

Ранее сообщалось, что в одну из московских поликлиник ворвался мужчина с гранатой, его задержали.

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Илона Палей
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