Стрелявшего из игрушечного пистолета в спортзале россиянина обвинили в разбое

В Красноярске возбудили дело в отношении жителя, стрелявшего из игрушечного пистолета

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который в спортзале наставил игрушечный пистолет на администратора. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.

Молодого человека обвинили в разбое. Он наставил игрушечный пистолет на администратора фитнес-клуба и сделал несколько выстрелов в воздух. Фигурант потребовал от сотрудницы выдать ему деньги, а когда та исполнила приказание, скрылся. По словам россиянина, так он решил пошутить.

Ранее сообщалось, что в одну из московских поликлиник ворвался мужчина с гранатой, его задержали.