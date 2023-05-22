Джейсон Стэтхем заинтересовал россиян

Актер Джейсон Стэтхем опубликовал фото в соцсетях и заинтересовал россиян

Британский актер Джейсон Стэтхем стал объектом внимания российских интернет-пользователей. Россиян заинтересовала новая публикация звезды «Неудержимых» в соцсетях, под которой они начали писать множество забавных комментариев, якобы цитируя актера. Снимки появились на странице Стэтхема в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Стэтхем поделился серией фотографий из Италии, куда он приехал на премьеру десятой части «Форсажа». На одном из кадров актер стоит с задумчивым видом у окна, на другом — держит в руках оружие и выглядит суровым. Увидев снимки, пользователи вспомнили посвященные Стэтхему паблики с цитатами, которые со временем стали мемом.

«Делай как надо, как не надо не делай», — написал один из пользователей, обозначив комментарий как цитату актера. «Мама учила не ругаться матом, но жизнь научила не ругаться матом при маме», — пошутил другой. «В жизни всегда есть две дороги: одна — первая, а другая — вторая», — написала еще одна пользовательница соцсети.

Ранее стало известено, что американской актрисе Эль Фэннинг отказали в роли из-за количества подписчиков в социальной сети.

