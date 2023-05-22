Костя Цзю решил избавиться от недостроенного дома под Москвой

Костя Цзю рассказал, что готов избавиться от недостроенной дачи под Москвой за 45 млн руб

Боксер Костя Цзю рассказал, что собирается избавиться от дачи под Москвой. Стоимость и причину продажи своего загородного дома недалеко от столицы спортсмен раскрыл в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Речь идет об участке площадью 17 соток между подмосковными Подольском и Троицком. По словам Цзю, он готов отдать его по себестоимости — за 45 миллионов рублей. На территории, помимо главного дома, есть банный комплекс, пристройка для гостей и гараж.

Уточняется, что хозяйский особняк так и не смогли достроить — работы в нем остановились на этапе отделки. Однако планировка помещений уже продумана. Предполагается, что на первом этаже разместится кабинет, кухня, столовая, техническое помещение и два санузла, а на втором — спальни. Кроме того, за домом есть собственный выход в лес. При этом гостевая пристройка полностью готова — внутри есть две спальни и санузел, в комнатах повешены дизайнерские светильники и оборудован сделанный на заказ гардероб.

Цзю заявил, что решил избавиться от дачи в Подмосковье из-за неудобства — все лето он проводит на другой даче в Крыму. Спортсмен добавил, что все работы на участке делает сам и считает это альтернативой обычным упражнениям.

Ранее актриса Лариса Баранова призналась, что случайно сожгла баню на даче свекрови. Возгорание произошло, когда звезда сериала «Универ» растапливала баню. Прибывшие на место пожарные сообщили, что причиной пожара стали неисправные трубы — они пришли в негодность, так как баней давно никто не пользовался.