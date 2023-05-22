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05:00, 22 мая 2023Из жизни

Намекавшая на чужую измену свекровь случайно разоблачила собственную неверность

Молодая мать сделала ДНК-тест ребенку из-за намеков свекрови и разоблачила ее неверность

Фото: create jobs 5 / Shutterstock / Fotodom

Молодая мать случайно разоблачила давнюю супружескую измену свекрови, когда из-за ее намеков сделала ДНК-тест своей новорожденной дочери. Об этом она рассказала на Reddit.

Женщина решила сделать тест на отцовство из-за постоянных комментариев свекрови о необычном цвете глаз новорожденной внучки. У ребенка зеленые глаза — такого цвета не было ни у одного из ее родственников. В течение двух месяцев свекровь не переставала намекать на неверность невестки, якобы забеременевшей от любовника.

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Муж согласился на процедуру, и, к радости молодой матери, тест подтвердил его отцовство. Однако она заметила в результатах нечто странное.

Наша дочь — его ребенок, но мой свекр не отец моего мужа. Его родители женаты целую вечность, так что мысль о том, что свекровь могла ему изменять никогда не приходила нам в голову. Теперь муж хочет рассказать матери, что нам известен ее секрет, но я его останавливаю. Да, она лгунья и лицемерка, но нужно мыслить рационально

Пользовательница Reddit c ником ThrowRAFamiltsopa

Женщина рассказала, что понимает желание мужа открыть правду обманутому отцу, но считает, что последствия могут быть непредсказуемыми. Она также очень расстроена тем, что хотела успокоить мужа, а вместо этого создала для него ужасную проблему, которая может разрушить семью его родителей.

Ранее сообщалось о женщине, которая нашла своего отца-насильника благодаря анализу ДНК. Сотрудник учреждения для людей с особыми потребностями надругался над ее матерью-инвалидом, в результате чего она забеременела.

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Алиса Дмитриева
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