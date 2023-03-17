Женщина нашла отца-насильника по ДНК-анализу

Дочь нашла изнасиловавшего ее мать-инвалида биологического отца по ДНК-анализу

Американка с помощью ДНК-анализа нашла биологического отца, изнасиловавшего ее мать-инвалида. Как сообщает Washington Post, женщина намерена отсудить компенсацию у частного учреждения по уходу за людьми с особыми потребностями, где ее мать систематически подвергалась насилию.

Мать Магдалены Круз — инвалид, она страдает от врожденных дефектов, не может говорить и самостоятельно ухаживать за собой. В 1985 году, за год до рождения дочери, она была резидентом Центра развития Монро в Рочестере, штат Нью-Йорк. По всей вероятности, именно там она забеременела в результате изнасилования. В 1986 она родила единственную дочь. Центр Монро сообщил родителям жертвы, что они подозревают, что насильником был другой пациент, намерены провести расследование и передать заявление в полицию. Но ничего из этого сделано не было.

Несколько лет назад 36-летняя Круз решила разобраться в истории своего трагического рождения. Она сделала ДНК-тест и внесла результаты на сайт с крупной базой данных. Она уже знала о произошедшем в общих чертах от бабушки и дедушки. Круз внимательно изучила список кровных родственников, надеясь найти среди них кого-то, кто приходится родней ее отцу. Когда она проверяла в социальных сетях имена, она нашла страничку большой семейной встречи. На одной из фотографий был мужчина подходящего возраста со своей дочерью. Девушка была удивительно похожа на нее.

Обратившись в отделение полиции в Брайтоне недалеко от Центра Монро, она смогла получить документальное подтверждение того, что мужчина с фотографии работал там смотрителем в 1985 году.

Круз также запросила все записи и медицинские отчеты, касающиеся ее матери, у профильных агентств, в том числе у Нью-Йоркского центра для людей с отставанием в развитии. Отчеты вскрыли неприятные подробности: согласно записям, в 1985 мать Круз страдала от систематического насилия, есть упоминания о синяках необычной формы на плечах, порезах на голове и многочисленных гематомах.

Центр также предлагал прописать пациентке противозачаточные таблетки или провести перевязку маточных труб для предотвращения будущих возможных беременностей. Как считает дочь пострадавшей, все это указывает на то, что администрация создавала идеальную среду для продолжения насилия вместо поиска и поимки опасного преступника.

Магдалена Круз подала иск против Нью-Йоркского центра для людей с отставанием в развитии, в котором упомянула имя своего биологического отца, приложив к пакету документов результаты ДНК-теста. Женщина не стала подавать отдельный иск против насильника, потому что она и ее адвокаты решили сосредоточиться на том, как администрация скрывала происходящее и покрывала преступника. В иске ответственные лица обвиняются в халатности, сексуальном насилии и побоях в отношении недееспособного пациента.

Центр развития Монро закрылся в 2013 году. Мать Магдалены Круз прожила в нем еще девять лет, прежде чем ее перевели в другое место.

Ранее сообщалось о медбрате из США, который усыплял пациенток, насиловал их и снимал это на видео. Правда вскрылась, когда преступника поймала с поличным одна из коллег.